Ambasadorët ”vërshojnë” selinë e VMRO-DPMNE

Ambasadori Charles Garrett dhe Ministri britanik për Evropë dhe Amerikë, Alan Duncan, aktualisht janë tek selia e VMRO-DPMNE-së, njofton NovaTV. Nuk ka asnjë informacion se cili është misioni i kësaj vizite të diplomatëve në vend, por vjen pas deklaratës nga BDI-ja që tha se dallimet mbi përdorimin e gjuhës shqipe janë tejkaluar dhe se nesër pritet që të fillojnë për negociatat për formimin e qeverisë së re me LSDM-së. Gjothashtu edhe lideri i LSDM-së Zoran Zaev sot njoftoi se qeveria do të formohet në fillim të marsit. Pas takimit në VMRO-DPMNE, diplomatët do të shkojnë në takimin në selinë e partisë të LSDM-së.

Dje, kreu i VMRO-DPMNE Nikola Gruevski tha se LSDM dhe BDI janë duke u përpjekur për të bërë “defaktorizimin” jo vetëm maqedonasit, por edhe turqit, serbët, vllehët, romët dhe kombësitë e tjera dhe se VMRO-DPMNE do të qëndrojnë të vendosur në mbrojtje të interesave shtetërore dhe kombëtare .

“Atë defaktorizim ” ne nuk do ta lejojmë. Ajo që ne gjithashtu shohim është se LSDM-ja është duke u përpjekur në një farë mënyre për të konkurruar me vetveten se sa shumë dëshiron tu japë partive shqiptare dhe shtrohet pyetja se deri kur kështu do të jetë. Deri kur kjo e dhënë, deri në momentin kur nuk do të mbetet asgjë në shtet nga të dhënat dhe do të humbasim gjithçka që është fituar me punën e vështirë, shumë gjak dhe më shumë përpjekje “, tha Gruevski.

Kryetari i VMRO-DPMNE ka theksuar se atë që LSDM-ja thotë se Kushtetuta nuk do të ndryshohet vetëm për shkak të faktit se, siç tha ai, ai e di se pa VMRO-DPMNE nuk mund të ndryshohet.

“Dhe këtu ne do të mbetemi në mënyrë të vendosur në murin e mbrojtjes së interesave shtetërore dhe kombëtare në çdo formë dhe në çdo situatë”, tha Gruevski.