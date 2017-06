Ambasadori Cutillo flet për situatën post-zgjedhore dhe përmend koalicionin “e madh”

Ambasadori italian ka shtuar gjithashtu se pas zgjedhjeve, kushdo që do të qeverisë vendin, nuk do të mund të bllokojë integrimin e vendit në BE. Madje Cutillo ka folur për mundësinë e një koalicioni të madh, duke thënë se pavarësisht se kush do të fitojë, ai është i sigurt se do të vijojë reformat, duke nisur me atë në drejtësi.

“Shit-blerja e votes eshte nje veprim shume i rende dhe kam besimin se qytetaret shqiptare do te kene parasysh rendesine e mos kryerjes se kesaj vepre penale dhe prania e vezhguesve nderkombetare mund te ndihmoje ne monitorimin e procesit zgjedhor.

Partite polike jane impenjuar per reformat, rezultati i zgjedhjeve do te percaktoje cila prej tyre qe te qeverise. Une nuk e di neqoftese do te kete nje koalicion te madh apo do jene afersisht te njejtat forma te qeverisjes si ato qe kemi pasur kohet e fundit, por jam i sigurte se cilido te fitoje zgjedhjet do te doje te vazhdoje proceset e reformave dhe dihet qe reforma kryesore eshte ajo e drejtesise dhe pa kete progresi i Shqiperise per integrim ne Bashkimin Europian do te ngadalesohohej ose ndalohej, prandaj jam i sigurte se asnje force politike nuk do te marre persiper bllokimin e integrimit te Shqiperise

Duket sikur te gjitha partite po pershpejtojne procesin ne menyre qe te permbyllin perzgjedhjet e kandidateve per komisionet e Vetingut perpara zgjedhjeve dhe ky eshte nje sinjal shume pozitiv. Pas kesaj Vettingu do te filloje me nisjen e muajit shtator dhe Bashkimi Europian sebashku me vendet tjera qe duan te ndihmojne jane te gatshem dhe shpresojme qe edhe Shqiperia te jete e gatshme”.- deklaroi nga Shkodra Cutillo.