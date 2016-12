Ambasadorja e Kosovës në Kroaci dekorohet nga Presidentja Kroate

Më 21 dhjetor, 2016, Ambasadorja Geci Sherifi, në një ceremoni zyrtare në Presidencën e Republikës së Kroacisë, u dekorua nga Presidentja kroatezonja Kolinda Grabar Kitaroviq për merita të veçanta në promovimin e marrëdhënieve bilaterale Kosovë-Kroaci në prag të largimit nga misioni diplomatik në Kroaci.

Presidentja Kolinda Grabar Kitaroviq tha se përgjatë tre viteve të shërbimit në Kroaci, Ambasadorja Geci Sherifi ka bërë përpjekje të mëdha në promovimin e bashkëpunimit reciprok dhe shkëmbimeve miqësore midis Kosovës dhe Kroacisë. Ajo tha se vlerëson lartë punën e saj të palodhshme në thellimin e raporteve Kosovë – Kroaci. Si vleresim dhe nderim për këtë kontribut të shquar në avansimin e marrëdhënieve bilaterale, presidentja kroate Kolinda Grabar Kitaroviq e dekoroi ambasadoren Shkëndije Geci Sherifi me “Urdherin e Dukës Branimir” të Kroacisë, urdhër ky i cili u jepet zyrtarëve të lartë shtetërorë, shefave te misioneve diplomatike për merita të veçanta në promovimin e pozitës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve të Kroacisë me vendet e tjera. Presidentja Grabar Kitaroviq i përcolli përshëndetjet e saja Presidentit të Republikës së Kosovës, z. Thaçi dhe tha se Kroacia do të vazhdojë t’i ofrojë mbështetje Kosovës në të gjitha proceset e saja integruese.

Ambasadorja Shkëndije Geci Sherifi tha se ndjehet thellësisht e nderuar dhe se kjo dekoratë e çmuar nuk është vetëm një nderim personal por është një simbol i raporteve miqësore Kosovë-Kroaci. Kroacia si vendi më i ri i Bashkimit Europian por njëkohësisht edhe vend i rajonit tonë, është një promotore e fuqishme e integrimit të Ballkanit Perëndimor brenda Unionit Evropian dhe si e tillë ka treguar gadishmëri që Republikës së Kosovës t’i ofrojë përkrahje dhe ekspertizë në rrugën jo të lehtë të procesit të integrimit. Ambasadorja Geci-Sherifi falënderoi Presidenten Grabar Kitarovic dhe institucionet kroate për përkrahjen e vazhdueshme, dhe mbështetjen e fuqishme dhënë Republikës së Kosovës në rrugën e saj drejt integrimeve euro-atlantike.

Ndryshe, ky është mandati i dytë i Ambasadores se Republikës së Kosovës, znj. Shkëndije Geci Sherifi e cila ka shërbyer si ambasadore në Budapest të Hungarisë ku gjithashtu ishte dekoruar nga Presidenti i Hungarisë z. Janos Ader me Urdhërin e Meritës për shërbim të shkëlqyeshëm. (INA)