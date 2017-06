Analisti Ademi godet zv/kryeministrin Bujar Osmani

E shoh/ndegjoj Bujar Osmani te Nazimidhe nuk me besohet ate qe e ndegjoj. Si duket Bujari si dhe partija e tij akoma nuk e kane mare mesazhin nga zgjedhjet e kaluara. Ata akoma vazhdojne te sqarojne fenomenet sipas “metodologjise” se tyre.

Bujari dhe funksionar te tjere si ai, kane kthyer mbrapsht vlerat e kesaj shoqerie.

Ata me angazhimin tyre politik, vetem shfrytezojne poziten e tyre ne politike per te “fituar” punesim ne profesionin qe ato kane (pa mos permendur perfitimet monetare) ne institucione qe ata i kontrollojne. Ata shfrytezojne beneficionet e pushtetit per perfitime personale.

Ne fakt duhet te jete ndryshe, shqiptaret duhet te perfaqesohen nga eskpert dhe profesionist te deshmuar ne fushat e tyre qe do te kishin qene te gatshem te japin komoditetin e tyre profesional dhe monetar per perfitime shoqerore dhe kombetare. Sipas modelit te Vigjilences qe solli Nazimi

Sinqerisht nuk kam me stomak (lukth) per keto njerez!!

(Postim ne facebook, Visar Ademi)