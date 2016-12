Analizë: Votat kundër BDI-së forcuan pozitën e shqiptarëve si asnjëherë më parë

Po shihet qartë se shqiptarët pas këtyre zgjedhjeve kanë pozita të fuqishme si asnjëherë më parë, kurse VMRO-DPMNE dhe BDI kanë pozitat më të dobëta që kanë pasur në dhjetë vitet e fundit. Po shihet që ne shqiptarët jemi fituesit më të mëdhenj, atëherë kur BDI dhe Ahmeti vlerësojnë se kemi humbur. Tani kemi një orientim të qartë për zgjedhjet që do të mbahen në të ardhmen – sa më pak vota të japim për BDI-në, aq më të forta do të jenë pozitat e shqiptarëve

Shkup, 21 dhjetor – Me çdo ditë të kaluar pas 11 dhjetorit, po bëhet gjithnjë e më e qartë sa i gabueshëm ishte vlerësimi i kryetarit të BDI-së Ali Ahmeti se në këto zgjedhje humbën shqiptarët. Zhvillimet e më pasme po dëshmojnë se në situatë kur BDI ka humbur rreth 70 mijë vota, shqiptarët janë në pozitën më të volitshme që kanë pasur deri më tani.

Nëse kishte lot në paraqitjen e Ahmetit natën e 11 dhjetorit, po shihet se ato lot nuk kanë qenë për shkak të “humbjes së shqiptarëve”, siç pretendonin disa mediume të afërta me BDI-në, por ndoshta nga frika se VMRO-DPMNE dhe Gruevski nuk do të formojnë më qeveri.

Po shihet qartë se shqiptarët pas këtyre zgjedhjeve kanë pozita të fuqishme si asnjëherë më parë, kurse VMRO-DPMNE dhe BDI kanë pozitat më të dobëta që kanë pasur në dhjetë vitet e fundit. Po shihet që ne shqiptarët jemi fituesit më të mëdhenj, atëherë kur BDI dhe Ahmeti vlerësojnë se kemi humbur.

Për këtë arsye, nuk është aspak bindëse iniciativa që vjen nga BDI në emër të Ali Ahmetit, për unifikim të faktorit shqiptar rreth një iniciative të përbashkët.

BDI dhe Ahmeti disa herë tani kanë qenë në pozitë për të përcaktuar se cila parti maqedonase do të jetë në qeveri dhe kush do të jetë kryeministër, mirëpo nuk i kanë shfrytëzuar këto raste. Shumë pakë janë marrë me atë se si ta materializojnë pozitën e fuqishme me të cilën kanë dalë pas zgjedhjeve (duke fituar edhe 19 e 20 deputetë), e më tepër se si të gjejnë arsyetime për të marrë pjesë në qeveri, pa i shfrytëzuar këto pozita.

BDI është humbëse më e madh në këto zgjedhje, prandaj nuk ka legjitimitet as nga anëtarësia e partisë së tij për të unifikuar faktorin shqiptar. Iniciativa e BDI-së mund të shfrytëzohet vetëm si alibi nga kjo parti për t’i hapur vetes rrugën për një koalicionim të ri me VMRO-DPMNE-në, me pretekstin se ne u munduam të unifikojmë shqiptarët, por ata refuzuan.

Është dëshmuar deri tani se për çdo premtim që jep para zgjedhjeve, BDI pas zgjedhjeve gjen së paku 10 arsyetime pse nuk i realizon. Ky fakt i bën totalisht të pabesueshme zotimet e integristëve dhe kryetarit ët saj, Ali Ahmeti, se kësaj radhe nuk do të heqin dorë nga 5 kërkesat e tyre. Këto kërkesa së paku 50 herë janë përsëritur deri tani prej BDI-së, mirëpo asnjëherë nuk janë realizuar. Madje për disa prej këtyre kushteve, vetë krerët e BDI-së moti kohë kanë thënë që janë realizuar dhe për këtë ekzistojnë edhe video-dëshmi.

BDI është subjekt i përshatshëm për bashkëpunim me partitë maqedonase, të cilave u ka qëndruar besnike edhe në kohën kur kanë ndodhur skandale dhe tragjedi të mëdha për shqiptarët. Mirëpo është dëshmuar si subjekt i papërshtatshëm për bashkëpunim me parti tjera shqiptare, për shkak se vazhdimisht prej tyre ka “vjedhë” deputetë, si në vitin 2008 nga PPD-ja, ose më vonë me rastin e deputetes së RDK-së. Nuk ka asnjë garanci se kjo dukuri nuk do të përsëritet edhe në të ardhmen.

BDI në këtë situatë mund të kontribuojë për çështjen shqiptare, vetëm nëse rreshtohet pas partive tjera, e assesi si udhëheqëse e një unifikimi. Shqiptarët disa herë ia kanë besuar subjektit nga Reçica e Vogël zgjidhjen e çështjeve të tyre madhore, mirëpo BDI nuk ka arritur të jetë artikulues dhe zbatues i interesit të tyre. Asnjëherë BDI nuk ka dhënë arsyetim se pse nuk ka realizuar premtimet parazgjedhore, duke u arsyetuar gjithmonë me floskulën e palogjikshme “të lëmë të kaluarën, të shikojmë ardhmërinë”. Edhe më pak BDI mund të artikulojë interesin shqiptar në një situatë kur është e frustruar nga humbja e 70 mijë votave, kurse në radhët e veta ka deputetë të cilët thuajse të gjithë kanë humbur në fshatrat dhe lagjet e tyre.

Shqiptarët reflektuan dhe tani kanë një orientim për çdo cikël të ardhshëm zgjedhor: sa më pak vota të japin për BDI-në, aq më të forta do të jenë pozitat e shqiptarëve! Këtë duhet ta kuptojnë edhe subjektet politike, që BDI-në ende e konsiderojnë si fitues të pamohueshëm të shqiptarët edhe pse para zgjedhjeve vetë thonin se vota për BDI-në është votë për VMRO-DPMNE-në./Lajm/