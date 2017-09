Anketa INA: Bejta në epërsi në Gostivar (Tabela)

Sipas një ankete të zhvilluar në fanpage të agjencisë së lajmeve INA se “Kush fiton zgjedhjet në Gostivar”, nga 31 mijë shikime të anketës, mbi 2 mijë kanë votuar për kandidatët, duke nxjerrë në epërsi kandidatin e BDI-së, Nevzat Bejta, që pas tij të radhitet Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët.

Në vend të tretë është radhitur kandidati i Lëvizjes BESA, Asaf Ademi, duke vijuar me Gazmend Aliun nga PDSH.

Ja si ishte rezultati i votimit:

Agjencia e lajmeve INA do të vijojë me anketat e radhës, ndërsa nesërmbrëma vijojmë me anketën live me kandidatët e komunës së Tetovës.

