Sipas anketës së Lëvizjes VEPRO, partia e Ali Ahmetit ka ngritje të dyfishtë më të madhe pas zgjedhjeve parlamentare. Në këtë anketë kanë marrë pjesë 1080 anketues në tërë teritorrin e Maqedonisë

Anketa është realizuar në muajin janar të vitit 2017 ku BDI radhitet me 10% të rejtingut ku me pas vjen Aleanca për Shqiptarët me 4%, BESA me 3% dhe në fund PDSH-ja me 2%.

Në kampin maqedonas vazhdon të kryesojë partia e Gruevskit me 26% dhe LSDM-ja e Zaevit me 23%.