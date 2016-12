Anxhelina ja tregon gjoksin babadimrit (Foto/Video)

Tash e ca kohë, bukuroshja nga Shqipëria është duke u munduar të krijojë emër e imazh botën e muzikës së Amerikës.

Së fundmi ajo ka marrë pjesë në një videoklip goxha sensual të Webbzta, shkruan ORAinfo.

Por Anxhelina duket se nuk do ndalojë me kaq sepse nuk i lë anash as fotoseancat.

E fotosesioni i fundit e ka gjetur këngëtaren e re në një moment festiv por edhe shumë sensual për shkak se Anxhelina është shfaqur me dekoltenë e hapur.

‘A do të jeni në listën e personave të mirë apo të pasjellshëm të Babagjyshit’, ka pyetur ajo fansat.