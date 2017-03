Apple me modelet e reja të iMac me Retina në 8K?

Here e fundit kur Apple e kishte lëshuar një model të ri të kompjuterit iMac ishte në vitin 2015. Apple pritet të lëshojë një iMac të ri në vitin 2017. Ende nuk është vërtetuar se kjo do të ndodhë, por parashikimet rriten.

Edhe pse nuk dihen performancat me të cilat do të vijnë modelet e reja të iMac, por mund të besohet se Appple do të vijë me specifika të cilat i ka lëshuar në modelet e reja të MacBook Pro, të cilat kompania i ka lëshuar në 2016. Apple mund të ofrojë Touch Bar në 2017 iMac. Apple gjithashtu ka patentuar teknologjinë OLED të ndjeshme në prekje në tastiera, të cilat mund t’i sjellë në iMac-ët e rinj.

LG pati thënë se iMac do të sjell modelet e iMac me ekranin Retina 8K. Kjo nuk ndodhi më herët por tani mund të jetë e mundshme, bashkë me versionin e ri të Core i7.

Prilli është një mundësi e mirë për ngjarjen e parë të Apple në vitin 2017. Një tjetër opsion është WWDC 2017, që nisë më 5 qershor. iMac i ri kërkon një ngjarje mediale. WWDC 2017 është koha e përkryer për një iMac të ri.