Apple mund të kalojë në OLED ekranin 5.8 inÇ të Iphone 8...

Mesa duket më në fund Apple mund të jetë duke bërë kalimin e paneleve OLED me Iphone 8-ën e ardhshëm.

Në shitjet japoneze Nikkei Asian raportoi se : në të dyja variantet e paisjeve LCD gjigandi Cupertino gjithashtu do të lancojë një model të Iphone premium me një ekran të madh OLED.

Mbështetur në spekullimet e mëparshme, raportet sugjerojnë se receptori i telefonit primo me shumë gjasa do të ketë një ekran te lakuar 5.8 inҫ. Në krahasim, modelet më të ulëta janë ne pritje të vijnë respektivisht me panele 4.7 inҫ dhe 5.5 inҫ.

Apple ka mundësi të kursejë një pjesë të caktuar të ekranit për të akomoduar funksionin e ri. Megjithatë ju mund të prisni të paktën hapsirë të përdorshme të ekranit prej 5.5 inҫ.

Ndërkohë që Nikkei nuk përmend ndonjë partner të mundshem për ndërtimin e paneleve OLED , Apple tha më parë se ka arritur një marrëveshje me Samsung , e cila do ta shohë Korenë e Jugut të prodhoj 160 milion panele OLED për Iphone-in e ri.

Shtimet më të reja janë të destinuara për të rritur cmimin e gjeneratës së ardhshme Iphone. Me spekullimet e mëparshme cmimi përfundimtar mund të tejkalojë shifrën 1.000$

Ndër të tjera, celulari i ardhshëm është planifikuar të vijë me tri modele të ndryshme, të cilat me shumë gjasa do të devijojnë të gjitha në menyrë radikale nga modelet e mëparshme përsa i përket dizajnit. Për fat të keq ne do të duhet të presim disa vite të tjera përpara se Iphone të ketë më në fund këmbime nga lidhja Lightning me USB