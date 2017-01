Arbana Xharra godet Zaev’in

“Zaevi i mori qato vota të shqiptarëve, e zani s’po i ndihet”, ka thënë Xharra, duke shtuat se ai më shumë ka investuar në nënvizimin e identitetit religjioz se sa në atë kombëtar të shqiptarëve.

“Ka marrë vota pothuajse sa BDI e nuk po guxon me e premtu dygjuhësinë. Me Gruevskin e dimë qysh është puna. Ai i ka në konsideratë interesat e maqedonaseve. Po ky? Ky që i mashtroi shqiptaret? Çfarë presim prej tij nëse do të bëhej Kryeministër!”, ka thënë Xharra.(INA)