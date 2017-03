Arbana Xharra

Fashizmi maqedon, nuk njeh te drejten themelore te shqiptareve, gjuhen e tyre. Ky pushtet ka shfrytezuar ne vazhdimesi shqiptaret duke i diskriminuar dhe perjashtuar nga cdo vendim. Pa mohuar faktin, se edhe vet lideret shqiptar atje, kane bere pazare per grupe interesi. Me kete fashizem do te ndahet Maqedonia dhe faji nuk do jete i shqiptareve!