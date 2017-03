Arrestohet grupi radikal në Austri, mes tyre një shqiptar nga Maqedonia

­ Në St. Polten të Austrisë, të premten janë arrestuar pesë persona të cilët lokalin e lutjes në spital e kanë keqpërdorur për tu radikalizuar dhe për të rekrutuar luftëtarë të Shtetit Islamik. Një grup i islamistëve të rinj, nga tre herë në javë është takuar në spital, për të reklamuar Shtetin Islamik dhe për të rekrutuar persona të tjerë për Xhihadin në Siri.

Kështu është formuluar akuza e Prokurorisë vendore ndaj gjashtë personave, pesë prej të cilëve janë arrestuar në rrethinën St. Pölten, për dyshime terroriste. Përmes një informate të një personi anonim, nga fillimi i vitit hetuesit e kanë vëzhguar Emmanuel M. (19) nga St. Pölteni. Ish nxënësi i agjencisë së udhëtimeve dyshohet se është radikalizuar, ndërsa edhe e ëma e tij e kishte shtuar dyshimin.

Së bashku me shtetasit çeçenë Islam (23) dhe Imam A. (17), si dhe shqiptarin nga Maqedonia Argjend G. (18), ai është përpjekur që të antarësojë sa më tepër persona duke i bindur nëpër rrugë, si anëtarë të grupit „Ansar“. „Ansar“­i bashkëpunon ngushtë me Organizatën „Huda“, e cila në Gjermani ka rekrutuar luftëtarë të SHI. Në një grup të rrjetit „WhatsApp“, me emrin „Islam1438m.h.“ të dyshuarit kanë këmbyer foto të SHI dhe kanë diskutuar tema si psh: „masakra ndaj femrave“.

Gjatë një kursi që Emmanuel e kishte vijuar, ai ligjëruesve u kishte rënë në sy për radikalizimin e tij të flaktë. Në këtë mënyrë, ligjëruesit e kanë informuar policinë austriake, shkruan „Kurier“, njofton „Shtegu.com“. Ai gjithnjë kishte cekur se Islami do të ngadhënjejë, ndërsa një kolegu të tij „ateist“, i ishte kërcënuar me prerje të kokës./Zhurnal