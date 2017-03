Arrestohet një femër në Shkup, shantazhoi me “Video +18”?

Në periudhën prej 09.12.2015 është paraqitur përmes rrjetit social “Facebook” te personi S.P., të cilit i ka kërkuar mjete në vlerë prej 200 deri në 300 Euro, ndërsa në këmbim do t’ia kthejë telefonin e tij, gjithashtu do të fshihen edhe videot e inçizuara me përmbajtje komprometuese me datë 28.11.2015 nga ana e personit A.A.(25) nga Shkupi, raporton Gazeta Lajm. Është raportuar se janë fituar në mënyrë joligjore të holla me vlerë 170 euro, të cilat janë paraqitur nga ana e S.P. ku e njejta është privuar nga liria.