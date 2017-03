Arrihet marrëveshja që kryeparlamentari i Maqedonisë të jetë shqiptar, ja kush?

Për herë të parë në shtetin e Maqedonisë, kryetar i Kuvendit të këtij shteti, do të jetë shqiptar, i cili do të jetë nga radhët e BDI-së, ka bërë të ditur shefi i Kabinetit të kryetarit të BDI-së, Artan Grubi.

Kjo marrëveshje është arritur sot mes parterëve të ardhshëm të koalicionit qeveritar, LSDM dhe BDI, për formimin e institucioneve të Maqedonisë.

Në koordinim me grupet parlamentare, janë tejkaluar dallimet mes subjekteve parlamentare në Maqedoni, ku janë dakorduar me përbërjen e Komisionit për Emërime dhe Zgjedhje, i cili komision do të udhëhiqet nga VMRO-DPMNE.

Grubi bëri të ditur se mbledhja konstituive e Kuvendit të Maqedonisë, e ndërprerë më 30 dhjetor 2016, do të vazhdojë të hënën, ku pas konstituimit të Kuvendit, do të procedohet me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kp është në dijeni të emrit të deputetit të BDI-së që do ta udhëheq Kuvendin në këtë legjislaturë. Sipas burimeve partiake për INA, deputeti Talat Xhaferi do të jetë në postin e kryeparlamentarit. (INA)