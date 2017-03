As uniformat e policisë e as banknota në dy gjuhë

Në konferencën e sotme për shtyp lideri i LSDM, Zoran Zaev u fokusua tek tema që më së shumti e shqetëson opinionin e brendshëm, si shqiptar, poashtu edhe atë maqedon, duke bërë të qartë se në Maqedoni nuk do të ketë gjuhë të dytë zyrtare dhe as që në banknotat nuk do të jenë edhe në gjuhën shqipe, e as që uniformat do të jenë në dygjuhësi.