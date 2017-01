Asambleja e Francës i përgjigjet Reçicës për Haradinajn: Nuk ka dimension politik

Kryetarja e Komisionit për Punë të Jashtme të Asamblesë së Përgjithshme të Francës, Elisabeth Guigou i është përgjigjur homologut të saj kosovar, Elmi Reçica në letrën që ky ditë më parë i kishte dërguar për rastin e ndalimit të ish-komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ramush Haradinaj nga autoritet franceze.

Reçica e ka falënderuar Guigou për interesimin e saj mbi çështjen e Haradinajt dhe ka thënë se marrëdhëniet e shkëlqyeshme në mes Kosovës dhe Francës do të vazhdojnë të thellohen edhe më tej, transmeton zeri.info.

“Sapo pranova përgjigjen përmes komunikimit diplomatik, nga znj. Elisabeth Guigou, Kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme të Asamblesë së Përgjithshme të Francës, lidhur me shqetësimin tonë për të cilin iu pata drejtuar ditë më parë për ndalimin e padrejtë të z. Ramush Haradinaj. Duke qenë thellësisht i bindur në pafajësinë dhe pastërtinë e z. Ramush Haradinaj lidhur me rolin e tij në Luftën Çlirimtare, mbi këtë bazë presim që të korrigjohet ky gabim dhe besojmë që sa më shpejtë autoritetet e drejtësisë franceze do të nxjerrin një vendim meritor për lirimin e ish Kryeministrit z. Haradinaj”, ka shkruar Reçica.

Ndërsa, në letrën e Elisabeth Guigou thuhet se ajo është interesuar për këtë çështje dhe se ndalimi i Haradinajt është bërë në bazë të një urdhri të Interpolit, prandaj sipas saj ky është vetëm respektim i obligimeve ndërkombëtare të Francës.

Ajo ka siguruar se arrestimi i i Haradinajt nuk ka asnjë dimension politik dhe se raportet në mes të Francës nuk do të ndryshojnë.