Asani: “Mos u gezoni shumë nga doreheqja e kryetarit të PDSH, ai është i pamposhtur?!

Kryetari i degës së PDSH-së në Strugë, Mendi Asani nuk ka pranuar dorëheqjen e kryetarit të PDSH-së, Menduh Thaçi.

“Mos u gezoni shume, nga doreheqja e Kryetarit te PDSH-se,z.Menduh Thaçi “.

-Une Mendi Asani,Kryetar i Deges te PDSH-se-Struge,asnjehere nuk do ta pranoje doreheqjen e Kryetarit te PDSH-se,z.Menduh Thaçi dhe jo vetem kaq ,por ne Kongresin e ardheshem te jashtezakonshmen ,perseri une do jap propozim qe edhe me tej poziten per Kryetar te PDSH-se, ta mbaje i vetmi NJE,z.Menduh Thaçi.”, ka shkruar Asani.