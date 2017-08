Audi po ndërton makina elektrike me energji diellore në çati

Audi dhe Alta Devices kanë njoftuar një partneritet strategjik. Qëllimi është të pajiset me energji diellore makina elektrike për të rritur gamën e tyre.

Qelizat diellore të filmit të hollë janë të vendosura në kulmet panoramike të modeleve Audi. Në një hap të parë, qelizat diellore furnizohen me elektronikën e automjeteve, duke përfshirë sistemin e kondicionimit të ajrit, me energji elektrike. Kjo duhet të jetë një rang më i lartë. Një prototip me këtë teknologji do të paraqitet në fund të vitit, transmeton lajmi.net.

Në një hap tjetër, energjia e mbledhur diellore duhet gjithashtu të ushqehet direkt në baterinë e diskut. Sipas Alta Devices, qelizat diellore, të cilat aplikohen si një film, janë veçanërisht të hollë dhe të lehta, por të fuqishme. Ata gjithashtu duhet të mbledhin energji gjatë ngrohjes dhe dritës së ulët. Efikasiteti duhet të jetë më shumë se 25 për qind.

Aktualisht Audi nuk ka makinë në rang, por vetëm automjete hibride. Deri në vitin 2020 prodhuesi gjerman i makinave dëshiron të ofrojë tre automjete elektrike të pastër. Deri në vitin 2025, një e treta e gamës së produkteve duhet të jenë makina të pastra elektrike.