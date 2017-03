Azem Vllasi: Hetimet do ta zbulojnë, nuk më plagosi një budalla

Ai ka thënë se hetimet do të tregojnë se kush qëndron prapa këtij akti.

“Nuk mundet një budalla të vijë në atë mënyrë tek unë. Një njeri i dobët ka ardhur te dera ime dhe më ka sulmuar. Unë mund të them se nuk asnjë kontest me dikë, as unë as familja ime, as në lidhje me punët e mia të avokatisë e as politikisht, sepse unë nuk jam tash ndonjë pushtet. Nuk e di çfarë të mendoj, shpresoj që hetimet do të zbulojnë shumë se kush qëndron prapa kësaj” ka thënë Vllasi për Gazetën e Sarajevës.

Ai ka thënë se nuk e di nëse sulmi është porositur. Ndërkohë që ka theksuar se nesër ka pasur plan të udhëtojë drejtë Sarajevës, por vizita është shtyrë.

“Shpresoj që në fillim të prillit do të jem në Sarajevë” ka thënë ai.