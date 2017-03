Azem Vllasi sjellë të reja ekskluzive për sulmin ndaj tij (VIDEO)

Avokati Azem Vllasi frikë për jetë kishte deri në vitin ’99.

Nuk e mendonte se kjo do t’i ndodhte në vitin 2017.

“Kam pas frikë më së shumti kur kam dalë prej burgut deri në vitin ’99. Thosha e çojnë dike diku dhe ndreqin diçka e ma marrin shpirtin edhe si doras nuk e çojnë ndonjë Stojan a Jovan por një shqiptar edhe pushteti kur nuk do të reagojë e nuk do zbulojnë fare “, ka thënë ai për “Rubikon” të KTV-së.

“Krejt kjo çka më ka ndodhur mua, për fat të mirë se u zbulua shpejt. Personalisht dhe familja ime nuk kemi pasur asgjë me askënd. Prej vitit ’85 – ‘86 jam në konfrontim politik me nacionalizmin serb, njëherë me Milosheviqin dhe pastaj me këta që po e vazhdojnë politikën e tij, për interesa të vendit e jo personale”, ka thënë Vllasi.

Ai shpjegon se së fundmi iu kishte shtuar frika duke parë fondet ruse.

Vllasi përmend situatën në veri, ku thotë se shteti nuk ka qasje