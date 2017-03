Ballafaqimi me realitetin

Nazmi Beqiri

Derisa na vjen rënd t’i themi të vërtetat, atëherë sa rënd do të na vijë që t’i realizojmë programet tona partiake, sa do ta kemi të rënd që të realizojmë të drejtat tona kombëtare, sa do ta kemi të lehtë që të jetojmë qetë në vendin tonë stërgjyshor. Kur kemi të bëjmë me këto vlera të parëve që u bie hise janë ata më të diturit, më të fortit, dhe kur këto nuk lëvizin atëherë u bie mbi sedër të devotshmëve, të cilëve nuk u dëgjohet kurrë lëvdata e çallomi.

Siç duket nga akademikë tanë, anëtarë të ASHAM – it nuk po bëhet gjë, ngase ata mbase mendojnë se “e kryen” obligimin e tyre përmes publikimit në media me një mospajtim e distancim të fuqishëm nga fjalët e kolegut të tyre. Mbase mendojnë se nuk ka mundësi të bëhet diçka tjetër. Në të kundërtën, po të merret numri i tyre (akademikëve tanë që janë aty), mund të themelojnë akademi fare të re e edhe më lehtë të përgatisin konferenca, simpoziume shkencore, etj. Sidoqoftë, këta së paku nuk janë gërvallur me dalzotësi, të cilën gjë e kanë bërë (jo të paktë) disa, në mesin e të cilëve gjenden edhe aso që nuk u takon kjo jehonë.

Të këtillë dalzotës kemi shumë, siç janë analistë të shumtë, që sot edhe kur fare nuk duhet, dalin dhe bërtasin, pa dhënë kurrë një alternativë, por vetëm se ia bartin zhagun ndonjë donatori të djallëzive të pakuptimta për shumicën.

Ka disa të tjerë që paraqitën edhe “mbi trima” sa që, mbase kanë gatishmërinë të dalit në mejdan në Zajaz, ku, mesa di, nuk ishte paraqitur ndonjë “mejdanxhi” nga shqiptarët, kur, përkundrazi, përditë po dalin të tillë, por, këto asnjëherë nuk i kërkuan mejdan as një Zaevi, as një Gruevski, apo një Kenani.

Kemi edhe asosh që u kemi dhënë poste drejtuese në dorë, dhe jo që nuk e kanë lëvizur situatën përpara, por e kanë ç’organizuar. Mbase, kanë menduar se po shkojnë me u kënaqë në ndonjë drekë të tipit të Drekës së Jezusit, e këta vetëm t’i përcaktonin shijen.

Kemi analistë që aq argumentuese i thonë fjalët e veta ditore, sa po u shikua se çfarë kanë thënë dje nuk mund të krahasohen as me temën, pa le përmbajtjen. E mos ta përmendim pritjen e një dite të ardhme për krahasim, ngase një fushë kimie si shkencë ekzakte do të na bëhej folklor, në të cilin i zbërthejnë proceset e elementeve kimike brenda një muzike të tipit tallava.

Ka dërdëllues të tillë që gjithherë trumbetojnë me zë të fuqishëm se pengesë e të mirave janë të një subjekti tjetër (në të cilët edhe vet kanë qenë bartës funksionesh e postesh të ndryshme gjatë së cilës kohë kurrë nuk u është dëgjuar zëri), dhe se “nesër do bëhet”, “nesër do arrihet”, “nesër do ndërtohet” vetëm sa të vijnë ata në pushtet. Por kur e fituan verdiktin po ikin nga pushteti. Nëse jo atëherë le të futen në pushtet (ta krijojnë pushtetin). Hë de, të dalët nga lufta po u pengojnë???

Ka edhe të atillë që kanë qenë kritikues dhe mospajtues e që përpjekjet e tyre i kanë kufizuar me verbalizëm, dhe gjithë këtë e kurorëzojnë sot me kërkimin e një dëmshpërblimi apo gradimi personal, kur edhe sot nuk angazhohen për një zgjidhje dhe rrugëdalje nga situata aktuale, apo për të natyrshmen e popullit tonë.

“Risia” më e madhe që po na ndodh sot, si për çudi, është ajo e disa organizatave të “reja”, të cilat e kërkojnë verdiktin e popullit për të ardhur në pushtet, si alternativë e re. Dhe të vetmen alternativë që kanë paraqitur është mënjanimi i Aliut (Ali Ahmetit) nga skena politike. Mos ndoshta ata dhe bashkëmendimtarët e tyre “alternativë e re”, “ridefinim të shtetit” i thonë një projekti “aq madhor”, sa po mundka t’ua ndalojë, pengojë apo shkrijë një Ivanov??? Ruaje Zot, po mbeti populli në dorë të sojit të tillë.

Kuptohet se kjo nuk është e tëra, ngase është pjesa e tjetër që nuk i zë gjumi se çfarë do të bëhet me situatën. Mundohen me mish e shpirt për të mbrojtur të mirën dhe për të fituar të duhurën e etnisë së vet. Kurrë s’kemi qenë pa Zot, kurrë nuk jemi ndalë së vepruari, kurrë nuk kemi heshtur dhe gjithherë kemi punuar e vepruar për të arritur të mirën tonë, pa e dëmtuar dhe cenuar askënd. Do të rrojmë këtu në vendin tonë, me kulturën tonë, me gjuhën tonë. Kush nuk pajtohet me këtë le të shikoj prapa në kohë, kur me këto elemente kemi jetuar, ngase i kemi mbrojtur dhe do t’i mbrojmë, pa fyerje, pa cenim, pa hile, pa mohim, pa nënçmim, por strikt duke respektuar rregullat e ligjeve tona të papërmortshme dhe atyre mbarë njerëzore.