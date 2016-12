Banknota e re prej 2 mijë denarëve për herë të parë do...

Në rrjetet sociale po vazhdon ironizimet lidhur me rivotimet në Tearcë dhe për zërat për blerjen e votave. Për këtë kanë drejtuar akuza dy partitë më të mëdha që janë në garë për një mandat deputeti nga rivotimet në këtë vendbanim. Një nga talljet e fundit është se banknota e re prej 2 mijë denarëve që së fundi u paralajmërua për të dal në treg për herë të parë do të lëshohet në Tearcë ditën e diel kur do të jenë rivotimet.