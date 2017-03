Basha: Jemi shumë afër zbulimit të skandalit të plehrave të mafias, nëse vërtetohet, Rama ka bërë genocid!’

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka lëshuar një paralajmërim të fortë nga çadra e protestës:

“Në këtë ditë të bukur po shpaloset një skandal I mënxyrshëm, që tregon edhe njëherë, jo se kishim nevojë, që tregon se çfarë ndodh kur vendi I dorëzohet qeverisë së papërgjegjshme të lidhur em krimin dhe mafian.

Mbrëmë, natën vonë, miq nga SHBA, gazetarë, na njoftuan se janë shumë pranë zbulimit të dimensionit të vërtetë të skandalit ndërkombëtar të plehërave që mafia ndërkombëtare ka depozituar në Shqipëri. Bravo për gazetarët!

Nëse këto fakte shpalosen ashtu siç janë zbuluar, nëse këto fakte janë të vërteta, atëhërë ai atje duhet të zbresë dhe t’u shpjegojë shqiptarëve përse zbritën këto mijëra tonë helme që mund të kenë filluar që tani të helmojnë bukën, ajrin e shqiptarëve.

Nuk mjaftoi që i drogoi shqiptarët, por edhe po i helmon.

Dita e sotme, java e sotme do të jetë përcaktuese për transparencën e këtij megaskandali, kjo nuk është asgjë më pak se genocid ndaj shqiptarëve.

Ta mbash të fshehte sjelljen e mbetjeve dhe t’i depozitosh në tonë tënde në kundërshtim me ligjin, do të thotë të jesh bashkëpunëtor në genocidedhe nëse kjo është e vërtetë unë do t’i bëj thirrje popullit të të trajtojë si ata që bëjnë genocid! ”

Basha tha ndër të tjera se edhe socialistët janë pjesë e këtij bashkimi; se Rilindja është maska e krimit mbi një formacion politik.

“…Ne nuk kemi harruar për asnjë çast se pavarësisht platformave politike, na bashkonte shqetësimi se ku po shkonte vendi. Socialistët shqiptarë janë sot pjesë e këtij bashkimi popullor. Dhe demokratët shqiptarë, çdo qytetar, i bashkon një shqetësim shumë i madh, shqetësimi i kriminalizimit të politikës. Kjo është gjëma unike në Ballkan: kapja e shtetit nga krimi i organuar, që duke kapur qeverinë e Edi Ramës, duke kapur PS përmes së ashtuquajtur Rilindje që është veçse maska e krimit mbi një formacion politik, është asgjesur mundësia e qytetarëve për vendimarrje.

Pasojat e kësaj ndihen në radhë të parë në institucionet shqiptare, në bankat e parlamentit, ku nuk ka njerëz që përfaqësojnë nivelin emë të lartë, as atë të mesëm, as atë të ulët, po llumin e shoqërisë, njerëz që nuk i lidh asgjë as me PS – kundërshtarin historik të PD-së.

Ata njerëz sot janë në krye vendit, janë kryetarë bashkish, sepse i solli Edi Rama për të marrë pushtetin politik.

Ne jemi këtu për të marrë vendimin mëtë madh, garantimin e një qeverie teknike, që kërkon domosdoshmërisht dhe pa asnjë kusht, largimin e Edi Ramës si kryeministër i qeverisë shqiptare.

Ne e dimë se Tahiri shërbeu denjësisht për kriminalizimin e kupolës kriminale të shtetit, se Beqja shërbeu përulësisht për krimin më të rëndë, shpenzimin e parave të taksapaguasve shqiptare që në vend të shkonin për kurimin e fëmijëve tanë, shkuan në xhepat e 2 -3 oligarkëve. Por ne e dimë se ata të dy janë shërbëtorë të atij që është në krye të kupolës së këtij vendi.”