Basha nis ‘misionin’, ish-senatori: Marrëdhëniet nuk ndryshojnë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka nisur vizitën e tij në SHBA, ndërkohë që nuk është dhënë asnjë detaj për median.

Kjo ka bërë që portale pranë të majtës të spekulojnë se vizita nuk ka ndonjë rëndësi.

Por ndërkohë që demokratët shpresojnë se ndryshimi i administratës në SHBA do sjellë edhe të tjera marrëdhënie me Shqipërinë, ish-senatori amerikan Robert Torricelli, thotë se gjërat nuk do ndryshojnë.

Torricelli është njeriu që ka negociuar për mbërritjen e muxhahedinëve iranianë në Shqipëri.

“Jo, nuk besoj. Mendoj se marrëdhëniet Shqipëri-SHBA janë të shkëlqyeshme. Në një moment problemi, Shqipëria vërtet i ndihmoi SHBA-të. Ky ishte një problem, këta refugjatë që jetonin në Irak, ndihmonin e mbronin ushtarakët amerikanë gjatë luftës, i dhanë SHBA-ve informacione të rëndësishme mbi programin nuklear iranian. Ndaj, shpëtimi i jetës së tyre ishte shumë i rëndësishëm për qeverinë e SHBA-ve,” thotë Torricelli për GSH.

Sipas tij, iranianët do qëndrojnë për një kohë të gjatë në Shqipëri.

Ish-senatori demokrat komenton edhe spekulimet për Sorosin. “Z.Soros kundërshtohet nga administrata “Trump”, por ka qenë i përfshirë në Partinë Demokratike, unë di vetëm që ka bërë punë të mira dhe që ka qenë ndihmës ndaj SHBA-ve. Ka kundërshtuar fitoren e Trump, por ka mbështetur gjëra të mira”.