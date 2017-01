Basha takohet me kreun ‘Konrad Adenauer’, Pottering: Politika e lidhur me krimin, jo vlerë europiane

Basha takohet me kreun ‘Konrad Adenauer’, Pottering: Politika e lidhur me krimin,...

Takimin me me Dr. Hans-Gert Pöttering, Presidentin e Fondacionit Konrad Adenauer (KAS) të CDU-së të Kancelares Merkel dhe ish President i Parlamentit Europian, Lulzim Basha e ka cilësuar si stacioni i fundit i takimeve të tij në SHBA dhe BE është Berlini.

Në një postim në facebook, duke komentuar klëtë takim Basha bën me dije se i ka shprehur Presidentit Pötering mirënjohjen e sinqertë për mbështetjen e jashtëzakonshme të Fondacionit KAS për Partinë Demokratike, veçanërisht në mundësimin e ekspertizës gjermane për hartimin e politikave publike të qeverisjes sonë të ardhshme dhe përgatitjen e politikanëve të rinj të PD-së.

Siç raporton edhe vetë lideri demokrat ai ka diskutuar me Presidentin Pöttering për çështjet kryesore politike që po kalon vendin, si dhe sfidat që duhet të kapërcejmë. Me përvojën e gjatë politike dhe me njohuritë e jashtëzakonshme të politikës gjermanë dhe europiane, ai e ka këshilluar Bashën për rreziqet që e presin Shqipërinë nëse nuk mban dot zgjedhje të lira dhe nuk e pastron politikën nga kapja prej krimit dhe interesave korruptive.

Presidenti Pöttering u shpreh se thelbi i demokracisë europiane janë zgjedhjet e lira dhe llogaridhënia e politikës. Politika e lidhur me krimin dhe e zhytur në korrupsion janë të papajtueshme me vlerat europiane.