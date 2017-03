Bashkim, rrena i ka këmbët e shkurta, ja kur ishe militant i BDI-së (FOTO)

Drejtori i Institutit për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjes së mirë, Bashkim Bakiu i cili mbrëmë në emisionin Click Plus në Tv21 e mohoi se ka qenë në BDI vite më parë, portali TetovaSot ka siguruar disa fotografi që ai jo që ka qenë anëtarë por ka qenë edhe një militant i BDI-së.

Me këto fotografi në tubimet e BDI-së dalin në shesh mashtrimet e tij, rrenat që ai tha se nuk kam qenë në BDI dhe tani nëse Lëvizja BESA do ta kishte pranuar në parti do të kishte shkuar për të kontribuar në Lëvizjen BESA pasi kjo parti tani është parti opozitare.

Bakiu mbrëmë as moderatorit të emisionit Click Plus e as deputetit të BDI-së Artan Grubit nuk ju përgjigj nëse ka qenë në BDI më parë apo jo, por e mohoi atë duke thënë se do të kisha kaluar në Lëvizjen BESA nëse ata më pranojnë.

Rrena i ka këmbët e shkurtra…herave tjera bëhu serioz dhe trego drejtë.