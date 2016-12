Bashkohuni, forcat shoveno – maqedone janë forcuar shumë

Muhamet Kelmendi

Zgjedhjet ne Maqedoni perfunduan. Shqiptaret dolen si mos me keqe. Ata humben shume ulese ne Parlamentin e Maqedonisë.

Pati shume shqiptare qe votuan per VMRO e kriminelit Gruevski. Nje numer i madhe i votueseve shqiptare e votuan LSDM e sharlatanit Zajeve.

Me keto rezulltate dhe me votat e dhena dolen disa ceshtje ne drite:

1. Mos uniteti i faktorit politik shqiptar,

2. Ndarja e faktorit politik shqiptar nga interesat e kombit dhe

3. Besimi ne nje parti politike te kombit tjeter.

Nepermjet kesaj shume shqiptare e denuan pikerisht subjektin politik BDI qe kishte dalur nga lufta ne Maqedoni e shqiptareve per liri dhe barazi shoqerore e demokratike-nacionale, por qe nuk arriti te i realizoj pikesynimet nacionale. Ajo ishte vetem vegel e VMRO -se ne realizimin e planeve shoviniste. BDI e humbi karakterin e vete.

Gjate viteve te kaluar, gjendja e shqiptarene nen Maqedoni u keqesua shume. Kishim dhune dhe tertor. Burgosje dhe natyrisht mos njohje te te drejtave.

Po ne keto zgjedhje u denua edhe PDSH.

Me zgjedhje u ndryshua skena politike ne deme te shqiptareve.

Duke e humbur besimin ne forcat politike shqiptare, ne vazhdim ndodhi nje crregullim i paparamenduar, me mijera shqiptare i votuan kriminelet sllavo-maqedon, si Zajev dhe Gruevski.

Tash eshte e domosdoshme bashkimi i forcave politike shqiptare ne nje plateforme politike thjeshte nacional-demokratike dhe sociale te kombit shqiptar.

Nuk kane kohe shqiptaret te humbin. Forcat shoveno – maqedone jane forcuar shume. Ata i kane mbi 75% te deputeteve te perkatesise se tyre nacionale. E kete mbizoterim mund te ndalin shqiptaret nen Maqedoni vetem me nje bashkim te tyre, prej nga kater subjektet duhet te pajtohen dhe te ndertojne nje plateforme unike shqiptare.

Nuk mund te pritet asgje e mire nga partite maqedone. Ato e kane krijuar shtetin e tilla shoveno-maqedon, te cilin shqiptaret deri tash, e toleruan ne deme te tyre, duke krijuar koalicione antidemokratike dhe tejet te demshme.

Kete nuk duhet bere.

Dy rruge jane per shqiptaret:

1. Koncenzusi ne te gjitha fushat me rendesi per shtet ose

2. Ndertimin e nje shteti federalo-konfederal, me republika te barabarta.

Keto realizohen vetem kur shqiptaret bashkohen ne nje plateforme te perbashket dhe veprojne bashkarisht.

Rruge tjeter nuk ka.