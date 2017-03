BDI: Banknotat dhe uniformat policore në shqip në komuna

Zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani ditë më parë deklaroi se ata ishin marrë vesh me LSDM-në për të gjitha këto pika, të cilat i demantoi sot Zaev.

“Edhe banknotat dhe monedhat do jenë në gjuhën shqipe, Në gjitha institucionet qendrore dhe lokale gjuha është zyrtare në prokurori, gjykata në të gjitha nivelet, te Avokati i Popullit nëse cilado palë në seancë gjithë procesi do jetë në dy gjuhë edhe aktet. Edhe në polici edhe në uniforma edhe në komunën e Shkupit edhe në gjitha uniformat tjera, ky është optimumi që është arritur në kuadër të kushtetutës shqiptarët nuk do heqin dorë nga implementimi”, tha zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani.

Pas qëndrimit të lideri të LSDM-së Zoran Zaev se bankënotat dhe uniformat do të mbeten vetëm në gjuhën maqedonase dhe në to nuk do të përfshihet edhe shqipja, ka reaguar edhe BDI-ja.

Nga kjo parti për Alsat thonë se nuk pajtohen me qëndrimin se bankënotat dhe uniformat dygjuhësore janë antikushtetuese. Sipas integristëve përfshirja e shqipes në bankënotat është në përputhje me kushtetutën sikurse pasaportat dygjuhësore që shfrytëzohen në gjithë vendin madje edhe jashtë tij.