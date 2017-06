BDI demanton Alsat M: Prona e blerë nga pronari i Alsat M s’ka lidhje me ndërtime pa leje

Bashkimi Demokratik për Integrim dënon ashpër manipulimin me opinionin publik që po e bën TV Alsat për dy ditë me rradhë në lidhje me aktivitetet e Prokurorisë Speciale në Komunën Çair.

TV Alsat në mënyrë tendencioze dhe shtrembëruese ndërlidhë bisedën telefonike të Kryetarit Ahmeti me bashkëpartiakët e tij për shitjen e pronës së BDIsë, e cila është blerë pikërisht nga pronari i Alsat, nëpërmjet të kompanisë Veve group dhe të nënshkruar nga vet z. Ferik Velija, me pretendimet për ndërtime pa leje në Çair.

Përpjekjet për shitje të atij objekti, pronë e BDI e blerë nga pronari i TV Alsat, nuk kanë asnjë lidhje të vetme me ndonjë ndërtim pa leje e as me aktivitetet e prokurorisë speciale, prandaj këto kronika të vazhdueshme të Alsat M interpetohen si përpjekje të qëllimshme për ti shtrembëruar faktet dhe për ta dëmtuar BDInë.