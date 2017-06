BDI do të përfundojë sikur PDK e Kadri Veselit?!

Analisti dhe njohësi i priceseve zgjedhore Robert Nesimi, në emisionin e sontëm Rruga drejt tha se ndryshimi në skenën politike që erdhi pas zgjedhjeve në Kosovë do të përsëritet edhe në Maqedoni. Ai thase BDI do ta ketë fatin e PDK-së së Kosovës dhe paraljmëroi rënie të vazhdueshme të rejtingut të dy partive.

“Edhe PDK me koalicionin ë Kosovë arriti 35% të votave edhe nëse analizojmë BDI këtu pati 35% të votave. Janë parti që më shumë se 10 vite kanë udhëhequr me foklorizëm dhe me nacional romantizëm. Unë mendoj se maksimumi i tyre është aq dhe ata nuk do të mund të risin më numrin e votave, por mendoj se numri i votave të tyre do të bie edhe më shumë”, tha Nesimi.