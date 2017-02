BDI hyn në librin e Gunness-it

Pasi bisedoi një javë rresht për një bashkëpunim të mundshëm me liderin e VMRO-së, Nikolla Grevski, Kryesia e BDI do të vazhdoj bisedimet dhe konsultime edhe gjatë javës që vjen. Kësaj here në tavolinë janë opsionet dhe marrëveshja për bashkëpunim me LSDM-në.

Agjencia e lajmeve INA mëson se BDI do të hyjë në Libri Guinness, si parti që ka zhvilluar më së shumti bisedime se cdo parti tjetër, në gjithë historinë e pluralizmit politik.

Në anën tjetër, qytetarët të habitur me këtë fenomenë presin me sy e vesh hapur se cfarë do të ndodhë!? Kush do të shkoj kësaj rradhe në histori?. (INA)