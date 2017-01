BDI-ja: Deri në fund të javës do të ketë bisedime dhe të...

Deri në fund të javës do të ketë bisedime me të gjitha opsionet e BDI-së. Ky është njoftimi që erdhi gjatë ditës nga Reçica e Vogël.

Koalicioni I Ahmeti me Gruevski, Zaev, zgjedhje të reja, një qeveri të gjerë teknike apo BDI do të lëviz në opozitë ende nuk dihet për shkak se Ahmeti është çelësi për të bërë qeverinë.

Çështja nëse Ahmeti sugjeron negociata paralele me Gruevskit dhe Zaevit në fjalën e tyre, si dhe mundësitë për zgjedhje të reja ose një qeverie teknike. Nga Recica e Vogën nuke specifikuan vetëm thanë :”Ne, do të flasim, jo ​​të negociojë”.BDI-ja: Deri në fund të javës do të ketë bisedime dhe të gjitha opsionet e BDI-së