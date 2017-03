BDI, Ja kandidati shqiptar pèr Preident tè R.M-sè

Artan Grubi i Bashkimit Demokratik pèr Integrim sè fundmi e ka riafirnuar edhe njèher idenè e BDI-sè pèr nevojèn e zgjedhjes sè njè Presidenti Koncezual ahqiptar tè Republikës nè Republikèn e Maqedonisè.Ide kjo e hedhur nga kjo parti gjat mbajtjes sè zgjedhjeve Presidenciale tè vitit 2014. Pavarëaisht prapavisë dhe qèllimeve pèr tè cilën u propozua njè gjè e tillè atëher edhe unè do të themè se pajtohem vetëm.me njè pjesè tè saj pra me atè se Maqedonisè i nevoitet njè President shqiptar por jo edhe me idenè e.parè pèr nevojèn e njè Presidenti konsezual Prandaj opinionin mè të gjèrë e informoj se kjo nuk do tè thot se unè jamè me BDI-nè apo se qèndroj nè njè linjè me tè sepse ideja e riafirmuar pèr President shqiptar nuk èshtè e BDI-sè por ide e kahmotshme gjithahqiptare qè herè pas here riafirmohet nga kjo parti. Bashkimit Demokratik pèr integrim i themè se tanimè ja kamè gjetur edhe Kandidatin mè të qèlluar dhe mè tè pèrshtatshëm pèr kètè post.Èshtë ky personi qè i plotèson tè gjitha kriteret pè postin N-1 tè shtetit. AI èshtè nga Shkupi.èshtè i lindur në kètè qytet nè vitet e 70-ta të shekullit tè kaluar. Kandidati nè këtë vend i ka.mbaruar tè gjitha nivelet e shkollimit prej atij fillor e deri te ai i lartè.Rrjedh nga një familje pèrparimtare dhe tè ndershme ështè i sjellshèm dhe i moralshèm. Ka njohuri teorike dhe praktike në politikè apo më konkretisht e njeh teoritè dhe shkencat politike.Ai I plotëson edhe kushtet e parapara Kushtetuese dhe ligjore qè parashihen pèr kandidim por edhe ato pèr kryerjen e kètij posti mè lè lartè dhe tè rëndësishèm shtetèror. Personi i ka 40 e më shumë vite moshè.Po aq vite jeton dhe vepron nè teritorin e Republikès sè Maqedonisè dhe èshtè psiqikisht dhe fizukisht i shèndoshë. Por parasegjithash ka ide dhe vizion tè përparuar për atè se si duhet me shumè sukses tè udhèhiqet shteti.I njeh.mirè kompetencat kushtetuese qè i takojnè Presidentit te Republikès sè Maqedonisè.Dhe parasegjithash èshtè njeri qè e cmon.njeriun si dhe parasegjithash èshtè ai qè promovon dhe zbaton Demokraci tè mirëfilllt. Pra me BDI-nè pajtohem vetèm me nevojèn e zgjedhjes sè njè shqiptari pèr President Republike i cili.do tè angazhohej pèr funkcionimin e shtetit mbi pqrimet e barazisè.sè plotè si dhe i cili do ti pèrparonte lirinè dhe konceptin e respektimit tè tè drejtave tè tè gjithè qytetarève pa marrè parasyshè pèrkatèsinè e tyre etnike, racore. religjioze dhe ideologjike.Kandiati qè e njoh unè e që e propozoj pèr President pra i plotèson tè gjitha kushtet njerëzore si dhe Kushtetuese e ligjore pèr tè qenè President i tè gjithè qytetarëve tè vendit.Emri i tij èshtè Ejup e mbiemri Berisha dhe i njèjti ka shumè dèshirè dhe ambicje qè tè bèhet President Republike nè zgjedhjet e rregullta Presidenciale qè pritet tè mbahen nè.vitin 2019 nè.Republikèn.e Maqedonisè.Ky.njeri pret pèrkrahje masovike nga shqiptarèt por edhe qyetstarèt e bashkèsive tè tjera etnike qè jetojnè nè Republikèn e Maqedonisè.Motoja e tij èshtè Un Presidenti i juaj i ardhèshèm i Republikès.