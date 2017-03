BDI kërkon që zgjedhjet lokale të mbahen në gjysmën e parë të muajit maj

BDI dhe kuadrot e saj në krye të komunave shqiptare nuk janë të interesuar për shtyrjen e zgjedhjeve lokale.

Kështu, nënkryetarja e integristëve që drejton Komunën e Tetovës, Teuta Arifi, deklaroi se BDI-ja kërkon respektimin e afatit ligjor që zgjedhjet do të mbahen në gjysmën e parë të muajit maj.

Edhe zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani, ditë më parë ka thënë se kjo parti nuk është për shtyrjen e këtij afati.

BDI, së fundmi doli me qëndrim se do t’i jep mbështetje shumicës së re parlamentare dhe pjesëmarrjes në qeverinë e re, me çka tani sipas tyre duhet të fillojnë koordinimet mes partive politike për të formuar qeverinë e re.