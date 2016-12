BDI merr dy nga tre funksionet më të rëndësishme shtetërore

Nesër KSHZ do i publikojë rezultatet finale të zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare derisa në ora 14 përfaqësues zyrtarë do të marin edhe vërtetimet e deputetëve, informon Zhurnal.

Pasiqë zgjedhjet edhe zyrtarisht do të shpallen si të përfunduara, ministrat e LSDM do të shkarkohen nga detyra ndërsa në vend të tyre do të vendosen zv.ministrat.

Më pas fillon konstituimi i parlamentit me të cilin do të drejtojë Branko Manojlovski deri në zgjedhjen e kryeparlamentarit.

Në vend të Oliver Spasovskit në MPB do të ulet zëvendësi Agim Nuhiu ndërsa në ministinë e punës do të ulet Ibrahim Ibrahimi nga partia e Amdi Bajramit.