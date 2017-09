BDI në Çair ndez motorët: Do rikonfirmojmë fitoren me prof.Visar Ganiu

Sheshi monumental i Skendërbeut në Çarshinë e Vjetër të Shkupit ishte vendtubimi i strukturës së Degës së Çairit, të Bashkimit Demokratik për Integrim.

Ishte ky tubim i kryetarëve dhe koordinatorëve të Këshillave vendorë të BDI-së, Dega Çair, të cilëve ju drejtuan kandidati për Kryetar të komunës së Çairit prof.dr. Visar Ganiu dhe Shefi i shtabit të Bashkimit Demokratik për Integrim – Dega e Çair-it Bujar Osmani.

Në drejtimin e tyre para strukturës udhëheqëse të Degës së Çairit të BDI-së, u theksua se këto zgjedhje janë momenti historik në të cilat Bashkimi Demokratik për Integrim- Dega e Çair-it, do të rikonfirmojë edhe njëherë përcaktimin e rëndësisë së pushtetit lokal, ballafaqimin me problemet lokale të qytetarëve, dhe atë kësaj here me forca të reja dhe vullnet edhe më të madh.

Comments

comments