BDI në opozitë

Sulejman Mehazi/

Përvoja e madhe politike e BDI-së në qeverinë e Maqedonisë e ka bërë të veten. Ali Ahmeti jo vetëm si ushtarak , por përvoja 16 vjeçare politike e ka bërë që të bëhet edhe politikan i regjur, duam apo s’duam ta paranojmë, po kjo është më se e vërtetë. Politika i ngjanë kurvërisë, është e pa mundur që ky profesion mos tët’ bënte me përvojë për shkak se çdo kënaqësi e vogël disa sekondëshe të jep pasoja të mëdha të mëvonshme. Kështu i ka ndodhur Ali Ahmetit dhe partisë së tij, BDI-së. Pas shumë dështimeve politike kurvërore e mashtruese shumë normale është që Ali Ahmeti të vetëdijësohet e të bëhet më i mençur ndaj votuesve të vet. Kjo shihet qartë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit, kur Aliun dhe BDI-në e dënoi populli shqiptar me votat e tyre rëndë, saqë një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve ia dhanë votën LSDM-së maqedonase. Kjo tronditje zgjedhore e bëri që Aliu të zgjohet nga gjumi i qeverisjes së gjatë për të vepruar së fundit me këto zig-zaket e tij politike, herë duke i dhënë shpresë njërës parti politike maqedonase për formimin e qeverisë së re, VMRO-së, e herë partisë tjetër maqedonase, LSDM-së, duke nënçmuar e poshtruar këto, njësoj si donzhuani me përvojë të madhe që mashtron dy dashnorët e tij. Jo vetëm kaq, po Ali Ahmeti është i pakapshëm politikisht dhe me popullatën shqiptare në përgjithësi, po dhe me votuesit e vet në veçanti me këto pesë opsionet politike:

-Në qeveri me VMRO-në;

-Në qeveri me LSDM-në;

-Në opozitë;

-Zgjedhje të reja parlamentare;

-Me vota të përkrahë qeverinë e re, po të mos participonte në qeveri.

Katër opsionet e para janë të logjikshme, përveç opsionit të pestë që për popullatën është e pa kuptueshme: të përkrahet qeveria e re, e të mbetet në opozitë, ky variant na çuditë të gjithëve shqiptarë e maqedonas, përveç qëllimeve shpëtimtare politike të Ali Ahmetit dhe kryesisë qendrore të BDI-së.

Ali Ahmet mund ta bënte të mundshëm këtë variant për shkak të frikës dhe rebelimit të VMRO-së ndaj BDI-së. Që të realizohet ky variant i çuditshëm, atëherë me lejen e Ali Ahmeti, duhej që më së paku dy-tre deputetë të kësaj partie të hudhen në ndonjë prej partive shqiptare: Besa, LR PDSH, PDSH për shkak të 61 deputetëve të përbërjes së qeverisë së re të Zaevit. Kjo do ishte shumë më mirë dhe për vet të ardhmen e BDI-së, për rikthimin e fuqisë së mëparshme politike te popullata shqiptare.