Befason gazetari malazez Milacic me shkrimin e tij rreth Albin Kurtit dhe nacionalizmit shqiptar e serb

“Në muajt e fundit është tensionuar situata politike në Ballkanin perëndimor. Aktorët politik flasin përsëri për mobilizimin etno-nacionalist dhe bile për luftë. Në kohën kur presidenti serb Tomislav Nikolic kërcënoi Kosovën me dërgimin e ushtrisë, sipas opozitës në Malin e Zi, vendi ndodheshte pak përballë luftës civile.

Kryeministri i mundshëm i ardhshëm në Kosovë, Albin Kurti, mund të përllogarisë luftë në dy tre vitet e ardhshme me Malin e Zi për shkak të demarkacionit dhe në Maqedoni partitë shqiptare paralajmëruan për një skenar ukrainas në vend.

Sipas presidentit të Republika Srpska Milorad Dodik, që është kthyer në koloni ruse në Ballkanin perëndimor, është çështje kohe kur do shpërbëhet Bosnja. Deklarata për bashkim kanë dhënë edhe kryeministri shqiptar Edi Rama i mbështetur nga presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Për këto zhvillime përgjegjës janë dy faktorë: faktori i brendshëm dhe i jashtëm,” shkruan gazateri malazez Filip Milacic për mediat gjermane, i cili është promovuar edhe nga Universiteti Humboldt në Berlin.

Nikola Gruevski si Franjo Tuxhman

Çuditërisht ai bën krahasimin e nacionalizmit serb dhe shqiptar me regjimin e Tuxhmanit dhe Gruevskit në anën tjetër.

“Ashtu siç u legjitimua regjimi i Franjo Tuxhman në Kroaci si kundërpeshë e nacionalizmit serb në vitet 90-të, të njëjtin rol luante nacionalizmi shqiptar për regjimin e Nikola Gruevskit në Maqedoni.” Filip Milacic më pas thekson se sipas gjitha gjasave “elita serbe nuk i ka kuptuar rrjedhat fatale të nacionalizmit, por edhe elita shqiptare/kosovare duhet ta dijë se suksesi i tyre në vitet 90-të nuk ishte falë politikës së tyre, por gabimeve të nacionalizmit agresiv të politikës serbe.”

Zgjidhja integrimi në BE

Ballkani prodhon më shumë histori sesa konsumon, citon ai Winston Churchillin. Në këtë kohë kur ndikimi rus është prezent në Malin e Zi, Maqedoni, Serbi dhe Bosnjë, integrimi i shpejtë i rajonit në BE është zgjidhja e vetme për të ruajtur stabilitetin.

Me fjalë të tjera perspektiva europiane e këtyre vendeve duhet të mbetet akoma optimiste dhe në anën tjetër BE të angazhohet më tepër në rajon. “Por sesa BE ka humbur ndikimin në Ballkanin perëndimor, tregon vizita e fundit e shefes së politikës së jashtme të BE, Federica Mogherini, në Maqedoni, Malin e Zi dhe Serbi.”/Bota sot