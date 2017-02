Bejta i jep gol gazetarit Eftov

Gazetari kontravers maqedonas, Vasko Eftov në një koment të tij në Facebook, ka përmendur nënkryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetarin e Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, duke e quajtur shqiptar të madhe dhe duke i preferuar një komentuesi që ta pyeste atë se çka do të thotë shqiptar apo shkret.

Gjatë debatit me një komentues shqiptar në profilin e tij në Facebook Eftov e pyet atë se si është quajtur stërgjyshi i tij, ka pasur emër slloven apo shqiptar !

“Ta pyesish shqiptarin e madh Bejta, çka është, shqiptar apo shkret ? Çka ka qenë stërgjyshi i tij. Mos ka qenë rastësisht prift në Kishën e Dufit”, shkruan gazetari Eftov.

Portali Flaka kërkoi mendimin e nënkryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Nevzat Bejta mbi këto provokime të gazetarit maqedonas, Vasko Eftov.

“Nuk do të doja të komentoi deklaratat e tilla të dhëna në rrjetet sociale. Por pasi kërkuat përgjigje mbi këto dilema, do t’i përgjigjesha shkurt. Gazetari Vasko Eftov është gazetar që merret me investigime gazetareske (nuk dua ta komento punën e tij). Ta pyesnin ju nëse ka bërë hulumtime mbi prejardhjen e tij familjare. Le të hulumton se ndoshta del me prejardhje shqiptare. Unë e di se kush jam dhe po ashtu e di fort mirë se kush ka qenë familja ime”, u përgjigje Bejta.

Bejta fton gazetarin Eftov që ta thirr në intervistë dhe të ia shpjegon në detale se çka do të thotë fjala: Shkret.

Sa u përket dilemave të ngritura nga Vasko Eftovi, Bejta thotë se përgjigjen më së miri e ka dhënë deputeti i BDI-së, Branko Manojllovski, si dhe shumë intelektuar të tjerë nga lugina e Rekës.

“Manojllovski bukur mirë e shpjegoi realitetin e shqiptarëve ortodoks të Rekës, të cilët me shekuj u persekutuan dhe u detyruan të mohojnë prejardhjen e tyre etnike”, përfundon Bejta.

Gazetari Eftov, në komentin e tij me një lexues shqiptar, parashtron disa pyetje provokuese mbi prejardhjen e shqiptarëve. Komentin e tij mund ta lexoni poshtë tekstit.