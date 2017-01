Bejta kacafytet me Gruevskin (Video)

Kështu i kundërpërgjigjet nënkryetari i BDI-së Nevzat Bejta kreut të VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski. Ai thotë se kur ka qenë pjesë e kabinetit qeverisës të Nikolla Gruevskit, ka thënë fjalë miradije për projektet, e jo për atë personalisht. Bejta thekson se BDI dhe VMRO-DPMNE janë parti me ideologji të ndryshme, pavarësisht së kanë 9 vite pa ndërprerë që bashkëqeverisin.

“Ai bën komentimin e deklaratës time dhe e lidh me periudhën e qeverisjes sime si Ministër i Vetëqeverisjes Lokale si pjesë përbërës e kabinetit të tij në periudhën 2011-2013. Atëhere kanë qenë krejtësisht rrethana tjera. Unë kam thënë fjalë të mira për projektet, por në aspektin nacional nuk kam thënë asnjë fjalë të mirë për Nikolla Gruevskin. Na jemi dy parti politike me ideologji krejtësisht ndryshe andaj unë nuk mund të mendoj siç mendon Gruevski”, u shpreh Nevzat Bejta, nënkryetar i BDI-së, njofton TV21.

Bejta jep edhe arsyen se përse po komentohet dhe përmendet aq shpesh nga Gruevski.

“Zotri Gruevski nuk ka asgjë personale me mua. As nuk më ka bërë keq as nuk i kam bërë keq. Por unë jam njëri prej politikanëve që ia kam thënë të vërtetën ashtu siç mendojnë shumica e qytetarëve shqiptarë”, shtoi Bejta.

Reagimi i nënkryetarit të BDI-së Nevzat Bejta erdhi menjëherë pas intervistës së Nikolla Gruevskit për gazetën ditore “Dnevnik”. Gruevski komentoi deklaratën e Bejtës në emisionin e TV21 “Click PLUS”, duke thënë se Bejta se është njëri nga anëtarët e BDI-së i cili në mënyrë pozitive e ka vlerësuar punën e tij.