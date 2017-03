Bejta uron mësuesit

Kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta përmes një mesazhi ka uruar festën e 7 Marsit.

Më 7 Mars të vitit 1887 në qytetin e Korçës u hap mësonjëtorja e parë në gjuhën shqipe. Sot pas 130 vitesh, me përkulje përkujtojmë Pandeli Sotirin, mësuesin dhe drejtuesin e tempullit të diturisë shqiptare.

Kjo ngjarje historike ishte, është dhe do të jetë një fitore e madhe për popullin shqiptar brenda dhe jashtë kufijve administrativ të shtetit amë.

Misionin e Pandeli Sotirit me shumë dashuri dhe përkushtim e vazhduan pasardhësit e tij, mësimdhënësit gjithandej hapësirës shqiptare.

Data 7 Mars është dita e veçantë e cila i kushtohet mësuesit shqiptar, edhe pse, çdo ditë e vitit duhet të jetë ditë falënderimi për punën e tyre të palodhshme.

Mësuesi është prind i dytë për nxënësin, sepse, me përkushtimin më të madhe ia plason rrugën e dijes dhe perspektivës për një jetë më të ndritur.

Tani, Ju përsëri keni në dorë privilegjin dhe përgjegjësinë për të ndërtuar një gjeneratë të ditur, të përgjegjshme dhe profesionale e cila do t’ju paraprijë proceseve shoqërore, kombëtare dhe do të jetë e aftë për të ndërtuar të ardhmen për brezat që do të vijnë.

Duke u përkulur para sakrificës dhe punës së palodhshme të të gjithë mësimdhënësve ndër breza, Ju uroj 7 Marsin, këtë ditë të shenjtë dhe madhështore për arsimin në gjuhën Shqipe.