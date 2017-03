Bejta: VMRO punonte kundër shqiptarëve

Ato pritnin te dritarja “haberin” (lajmin) dhe iu shkoi nga fundi i mesnatës dhe BDI do të respektojë vullnetin e qytetarëve dhe nuk do të shkojnë ne koalicion me VMRO-DPMNE-në. Ata mund të thuan ç’të duan”, tha Bejta sonte në Alasat M, transmeton FLAKA.

“Sa i takon parimit fituesi me fituesin, për shkak të kolicionit që kemi pasur me VMRO-në, ne vendosëm mos e respektojmë këtë, sepse ata kanë punuar në dëm të shoqësrisë shqiptare”

“Shkak i këtij koalicioni edhe neve na ka rënë numri i votuesve për 50 për qind”, thotë më tej Nevzat Bejta, nënkryetar i BDI-së në “Rruga Drejtë…” në Alsat.

Bejta shtoi më tej se nuk i interson fare se çfarë ka thënë dhe thotë VMRO, por se çka thonë dhe thuhet realisht në Platformën Shqiptare, për të cilën me VMRO-në, tha Bejta ne nuk arritë marrëveshje për koalicioim të ri. Ai shtoi se shumica në BDI ishin kundër një koalicionimi të ri.