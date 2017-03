Bejta: Gostivari ndryshoi, por kemi ende punë për të bërë

Në organizim të stafit drejtues të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës – UNS, kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta mbajti ligjëratë me studentët dhe maturantët e Gostivarit, sa i përket funksionimi të Pushtetit Lokal, kompetencat dhe procesi i decentralizimit.

Kryetari Bejta foli gjerë e gjatë mbi temën në fjalë duke u nisur nga përvoja e tij shumëvjeçare si deputet, ministër i Pushtetit Lokal dhe kryetar komune.

Që në fillim, kryetari Bejta vuri në dukje që edhe pas 12 vitesh nga fillimi i procesit decentralizimi i pushtetit në Maqedoni është larg pritjeve të komunave, dhe ende vërehet mungesa e gatishmërisë për dorëzimin e kompetencave, madje edhe për nevojat themelore të komunave.

“Në vitin 2002, pas konfliktit të armatosur dhe arritjes së Marrëveshjes së Ohrit, u miratua ligji i ri për ndarje territoriale. Ndarja territoriale rregullohe nga ligji për organizimin teritorial dhe vetëqeverisjen lokale në Republikën e Maqedonisë, ka hyrë në fuqi më 11 gusht të vitit 2004. Gjatë kësaj periudhe kam qenë i kyçur drejtpërdrejt, edhe si deputet në miratimin e ligjit, më vonë si kryetar komune dhe si ministër i Pushtetit Lokal”, tha Bejta duke shtuar që në territorin e vjetër të Komunë së Gostivarit, para ndarjes së re territoriale kishte shtatë komuna rurale, Mavrova, Rostusha, Negotina, Vrapcishti, Sermnova, Cegrani, Banjica dhe Vertoku.

“Me ndarrjen e re territoriale, komuna rurale mbetën dy, Komuna e Vrapçishtit dhe Komuna e Mavrovë – Rostushës. Komunat e Sërmovës, Cergranit, Banjices dhe Vërtokut, kaluan në administrim të Komunës së Gostivarit. Atëherë bëja përpjekje si deputet që edhe Komuna e Vrapçishtit t’i bashkohet Komunës së Gostivarit. Me këtë bashkim, Komuna e Gostivarit do të ishte komuna më e madhe në Maqedoni. Me ndarjen e re territoriale, Komuna e Gostivarit u bë një nga pesë komunat më të mëdha në Republikën e Maqedonisë. Pas Kumanovës e cila ka 33 këshilltarë, vjen Komuna e Gostivarit dhe Tetovës, që kanë nga 31 këshilltar komunal”, shtoi Bejta.

Me këtë rast, kryetari Bejta vuri në dukje që tani pas 12 vitesh, Pushteti Lokal ende nuk ka kompetenca mbi institucionet kulturore si dhe shtëpinë e shëndetit. Menaxhimi me këto institucione duhet të kalojë në kuadër të pushtetit vendor, bashkë me fondet që deri më tani i kanë ndarë ministritë që vazhdojnë të menaxhojnë me to.

Aty ky nuk pati pengesa dhe vonese, tashmë vërehen përparësitë dhe progresi. Shembull konkret, kryetari Bejta përmendi punën e Njësit të Zjarrfikësve në Gostivar. Kompetencat mbi zjarrfikësit Komuna e Gostivarit i mori në vitin e parë të procesit të decentralizimit.

“Tani ky institucion është një nga institucionet më të suksesshme publike. Janë bërë shumë investime. Numri i të punësuarve është rritur dhe plotëson nevojat për kokë banori. Janë siguruar pajisje bashkëkohore për punën e zjarrfikësve. Tash kushtet për punë të zjarrfikësve janë shumë të mira. Kemi automjetet të reja kundër zjarrit. Objekti është rinovuar dhe janë krijuar shumë kushte. Zjarrfikësit tani kanë edhe sallën e sportit për të bërë ushtrimet e nevojshme fizike”, shtoi kryetari Bejta, i cili vërejti që në disa segmente decentralizimi nuk është i plotë.

“Në urbanizëm Komunat morën kompetenca për krijimin e planeve detale urbanistike dhe planit gjeneral urbanistik, por këto plane duhet të marrin pëlqim nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, para se të votohen në Këshilli i Komunës. Pas procesit të decentralizimit, Komuna e Gostivarit për herë të parë krijoj Planin Gjeneral Urbanistik që nuk e kishte pasur në të kaluarën. Unë jam krenar që Plani Gjeneral Urbanistik u krijua në mandatin tim të parë, dhe në mandatin e dytë u bë ndryshimi dhe plotësimi i Planit Gjeneral Urbanistik”, tha Bejta, duke nënvizuar që qytetarët e Gostivarit përfituan shumë nga ky proces.

“Më herët qytetin e Gostivarit e kishin paraparë si një fshat i madh. Me procesin e decentralizimit dhe ndryshimin dhe plotësimin e Planit Gjeneral Urbanistik, u bë i mundur që në Gostivar të mund të ndërtohet objekte shumëkatëshe dhe qyteti t’i ngjan nj qyteti evropian. Me marrjen e kompetencave në urbanizëm, në mandatin tim të parë u prishën mbi 1400 objekte paleje. Nga sheshi i qytetit i larguam objektet e përkohshme që kishin bllokuar parkun e qytetit. Qyteti i Gostivarit nga një fshat mori pamjen e një qyteti të urbanizuar. Në mandatin tim të dytë, po bëjmë përpilimin e akteve të përgjithshme urbanistike për fshatrat. Deri tani kemi miratuar planet për fshatrat më të mëdha, siç janë Çegrani, Forina, Çajla, Balindolli, Debreshi dhe Raveni. Me këtë plane urbanistike, bëhet i mundur legalizimi i objekteve nëpër fshatra”, shtoi Bejta.

Decentralizim gjysmak, sipas kryetari Bejta pati edhe në Polici dhe Arsim. Ministria e Punëve të Brendshme cakton 3 kandidatë, pastaj Këshilli i Komunës së Gostivarit e zgjedh njërin nga ata. Edhe në arsim, përveç rrogave investimet mbeten kryesisht barë e Pushtetit Lokal.

Në fund të ligjëratës nxënësit, studentët dhe stafi akademik parashtruan pyetjet e tyre, duke marrë përgjigje nga kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta. (INA)