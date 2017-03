Bela: BESA ka hyrë në birin e miut me 3 deputetë, s’ka më keq se të jesh në anën e kundërt të atyre që shkruajnë historinë

Bela: BESA ka hyrë në birin e miut me 3 deputetë, s’ka...

Pas vendimit të Lëvizjes BESA se nuk do ta votojë Talat Xhaferin e BDI-së si kryeparlamentar të nominuar edhe nga LSDM-ja e Zaevit, Bela thotë se kjo Lëvizje një vit e gjysëm bëri fushatë çnjerëzore dhe tani janë futur në birën e miut, përcjell TetovaSot.

“Një vit e gjysëm fushatë çnjerëzore nga Lëvizja Besa për t’i fituar 3 deputetë që tani futen në birë të miut në vend se të flasin në Parlamentin e RM-së. Por, ata nuk heshtin kur kanë për të kundërshtuar suksesin e tjetrit sidomos kur një shqiptar propozohet për Kryeparlamentar të RM-së.

Nëse Lëvizja Besa i dha LSDM-së nënshkrimet pa kushte, a harruan se propozimi i Talatit erdhi nga po ata ? Pse tani ky kundërshtim absurd ?

S’ka më keq se të jesh në anën e kundërt të atyre që shkruajnë historinë.

Vitet do kalojnë por ky gjest i shëmtuar do mbetet dhe gjeneratat do e kujtojnë si të tillë” thotë Valon Bela.

Ndryshe VMRO-ja e ka uzurpuar foltoron e kuvendit të Maqedonisë duke mos lejuar që të zgjidhet Talat Xhaferi kryeparlamentar shkaku i Platformës Shqiptare duke menduar se kjo është realizuar dhe punuar në Tiranë ku pretekst i ka dhënë Lëvizja BESA. Në një intervistë për HRT-në Nikolla Gruevski falenderoi Lëvizjen BESA se kjo parti ka pranuar se Platforma Shqiptare është bërë në Tiranë, ku tani VMRO-ja vazhdon të protestojë edhe në kuvend por edhe jashtë kuvendit me protesta në të gjithë Maqedonië kundër kësaj Platforme dhe gjuhës shqipe