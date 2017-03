Bela: Oferta e re e Bilallit, imitim i dokumentit të Gruevskit

Pas paralajmërimit të kryetarit të Lëvizjes BESA, Bilall Kasami se kjo parti do të del me një ofertë të re për të dalë nga kriza Maqedonia, ku ditë më parë e bëri edhe kryetari i VMRO-së Nikolla Gruevsi se e ka një dokument që do t’ju ofrojë partive politike për të dalë vendi nga kriza për analistin Valon Bela është imitim i dokumentit të VMRO-së së Gruevskit.

“Në lidhje me paralajmërimet nga Bilall Kasami se Lëvizja Besa është duke përgatitur një dokument që do të ofron zgjidhje për dalje nga kriza parlamentare, është humbje kohës sidomos kur po ky dokument mund të vlerësohet si imitim i VMRO-DPMNE-së dhe Nikolla Gruevskit” u shpreh Bela për TetovaSot.

Sipas tij Lëvizja Besa akoma sillet si një organizatë jo qeveritare dhe jo si një parti serioze e cila do duhej të mbante qëndrimin rigoroz rreth platformës/deklaratës shqiptare.

Bela shprehet se se Lëvizja BESA e ka humbur seriozitetin e një partie sepse të gjitha reagimet e kësaj partie vijnë si në kohë fushate.

“Serioziteti i kësaj partie do duhej të vërehej edhe në faktin se pothuaj se të gjitha reagimet e saj vijnë si në kohë fushate me përplot kritika ndaj BDI-së ku edhe vije në kundërthënie esenca dhe qëllimi i këtij dokumenti që po përgatitet. Sepse, siç tha Kasami, ky dokument do t’i ul liderët politik në një tryezë të përbashkët. Këtu paraqitet një kundërthënie sepse mu këta nga Lëvizja Besa ishin kundërshtarë të fuqishëm të uljes me një tryezë me BDI-në. Ndoshta pas publikimit të këtij dokumenti, do kërkojnë intervenim edhe të Kryeministrit shqiptar, Edi Rama” u shpreh Bela

Ndryshe Maqedonia vazhdon të ketë krizë politike, me protesta në rrugë dhe uzurpime të foltores në Kuvend nga ana e VMRO-së, pasi Lëvizja BESA i dha pretekst VMRO-së se “Platforma Shqiptare” është nënshkruar në Tiranë ku ish kryeministri i Maqedonisë Nikolla Gruevski në një intervistë për HRT-në e Kroacisë falënderoi Lëvizjen BESA për pohimet e kësaj partie se “Platforma Shqiptare” është përpiluar në Tiranë nga Edi Rama. “Platforma është përpiluar nga Edi Rama, ku publikisht konfirmoi edhe partia BESA” u shpreh Gruevski për HRT-në.