Berat Buzhalla: Ma kan thy zemrën fudbollistët e Kosovës që ishin sot në Xhami

I menjëhershëm ka qenë reagimi i më të zëshmit kur është në pyetje Feja Islame Berat Buzhala pas plasimit të fotos e cila bëri bujë të madhe pozitive në opinion ku fudbollistët e përfaqësuses së Kosovës falnin Xhumanë në Shkodër, ja reagimi i Buzhalles:

Me zemer te thyme po shkoj me e pa ndeshjen ne mes te Kosoves dhe Islandes…. Djemte qe luajne sot duhet me e dite qe ne Kosove ka edhe religjione tjera. Secili eshte i lire me shku ne Kishe edhe ne Xhami, por jo me uniformen e shtetit dhe ate ne menyre te organizuar. E nese shkohet zyrtarisht ne nje falltore, para ndeshjes, atehere mesazhi eshte i qarte: ata po luajne per nje religjion te caktuar. Nuk e di kujt i duhet nje gje e tille? Meqe ndeshja luhet ne Shkoder, do te ishte shume me frymezuese, me unifikuese, per te gjithe ne, qe sot ekipi i lojtareve, bashke me udheheqesit e federates, te ndaleshin ne Lezhe, te varri i Skenderbeut. Le ta han dreqi, ndoshta dikush bile edhe kish komuniku me te. Nuk e kam besu qe dikush kaq shpejt ka me i rremby djemte e Kosoves per qellime propagandistike. Besimi ne Zot, lutja, jane ceshtje private, intime. Nuk kane asgje te bejne me spektakel. Tifoz i lenduar

Berat Buzhala