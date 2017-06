Berisha publikon FOTO të tjera: Në makinën e kreut të PS Kavajë u kapën trafikantë me kokainë

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar të tjera foto që tregojnë momentet e arrestimit të dy trafikantëve që u kapën me kokainë në makinën e kreut të PS Kavajë, Gentian Daja.

Sipas denoncimit të Berishës, dy të arrestuarit udhëtonin me makinën tip Audi AA 202 NO që është në pronësi të kryetarit të degës së PS në Kavajë.

Ramadan Shabani 28 vjeç dhe Enred Duka 28 vjeç u arrestuan sonte nga policia pasi kanë qenë në kërkim për trafik droge. Gjykata e Kavajës ka vendosur ndaj tyre masën e sigurisë arrest me burg në mungesë.

Denoncimi në Facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Ne makinen e Gentian Dajes, Kryetarit te Partise se krimit ne Kavaje, antidroga kap kokaine. Lexoni mesazhin, shikoni fotot e qytetarit dixhital! sb

“Doktor lajm i fundit ne Kavaje, Rem Shabani kapet me kokaine nga forcat e rendit teksa levizte me makinen e kreut te PS Gentian Daja.

Makina e Gentian Dajes, Audi me targa AA202NO drejtohet nga Shabani i cili eshte mik i ngushte i Gentian Dajes. Fotot me poshte jane bere sot pas aksionit ku u gjet droge ne makinen e kreut te PS.”