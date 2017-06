Berisha publikon video-skandalin e kreut të Bashkisë së Pukës (VIDEO)

Berisha thotë se kreu i Bashkisë, gjatë një mbledhje për prezantimin e drejtorit të komanduar të Shëndetit Publik në këtë qytete, ai ka pasur debate të ashpra me të pranishmit.

Statusi i plotë:

Shikoni si sillet si bandit me mjeken e nderuar Marte Deda, kryetari socialist i Bashkise Puke, Gjon Gjonaj! sb

“Pershendetje z.Berisha doja te ju informoja se dje me Dt.02.06.2017 esht ber prezantimi i drejotrit te komanduar te Shendetit Publik Qazim Arifaj ky prezantim nuk u be ne ambientet e ndermarrjes por ne Pallatin e Kultures te Qytetit te Pukes Ku per te prezantuar kete drejtor ishte Kryetari Bashkis I cili gjat prezantimit ka ofenduar ish Drejtoreshen e ketij instutucioni Dr.Sajmira Lacin ky prezantim ka kaluar ne debate te medha Ku kryetari i Bashkis ka ber debate te ashpera Ku ka ofenduar rende nga Dr.Marte Deda kryetarja e gruas per PD Puke si dhe shefin e Burimeve Njerzore z.Ndue Lala . Zoti Berisha ju lutem informoni dhe Denonconi cfar po ben ky Kryetar Bashkie Ku gjith Drejtorit e PS ne Puke i ka kthyer ne prone te tij dhe Po i shantazhon punojsit duke ju then do ju heq nga puna po nuk votuat per PS . Ca esht kjo qe po ndodh zoti Berisha dhe askush nuk Po Merr masa ndaj ketij kryetari qe Cdo dit dhunon psikologjikisht Qytetaret e tij dhe gjith kan frik te flasin.ja Ku e keni dhe vidjon Ku shihet Kryetari Bashkis duke ofenduar Doktorreshen e shendetit Publik z. Marte Deda”