Berisha “trazon” PAN-in

Ka abstenuar gjatë votimit të qeverisë së Kosovës, ndërsa tani është i gatshëm për rrëzim të saj.

Deputeti nga radhët e Nisma për Kosovën, parti kjo e cila në zgjedhje ishte pjesë e koalicionit fitues PAN, u ka bërë thirrje dy partive opozitare, Vetëvendosjes e LDK-së që t’i mbledhin votat për rrëzimin e qeverisë së tanishme.

Ai ka thënë se nëse këto dy parti mbledhin 60 vota, atëherë ai do t’ua ofronte votën e tij për rrëzimin e Qeverisë Haradinaj.

“Për VV dhe LDK. Bëni 60 vota që të kontribuoj si i 61 për rrëzimin e qeverisë”, ka thënë Berisha në një postim në Facebook.

Vetëvendosje: Të fillojmë nga Prizreni

Lëvizja Vetëvendosje, i ka dhënë një përgjigje Berishës, duke i bërë thirrje atij që këtë nismë ta fillojë që nga Prizreni.

“Zafir Berisha paska kerku që ti bëjmë 60 vota e ta rëzojmë qeverinë. Përgjigje: Zafir nëse e ke seriozisht hajde bëhemi bashkë ia fillojmë nga Prizreni“, ka shkruar në mes tjerash në profilin e saj në facebook, deputetja në Kuvendin e Kosovës, nga radhët e Vetëvendosjes, Drita Millaku.

Kurse, Lidhja Demokratike e Kosovës, siguron se kjo qeveri nuk është fare e qëndrueshme.

Ish- zv.ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Bajram Gecaj, ka treguar për “Bota sot” arsye e pa qëndrueshmërisë së kësaj qeverie.

Sipas Gecajt, kjo qeveri ka marrë mandatin përmes manipulimeve më të errëta politike.

“Duhet t’i drejtoheni dikujt nga deputetët tonë në Kuvend për numra, ndërsa unë vetëm mund t’u siguroj se kjo qeveri nuk do të jetë fare e qëndrueshme. Kjo qeveri është aprovuar me 61 vota, pra ka saktë numrin i cili ju ishte nevojë ta kalojnë, dhe me 24 parti brenda është joracionale të mendohet se mund të ketë qëndrueshmëri, posaçërisht duke marrë parasysh faktin se varet plotësisht nga Lista Serbe, rrjedhimisht nga Beogradi. Gjithashtu, është qeveri që ka marrë mandatin përmes manipulimeve më të errëta politike, përfshirë shantazhet dhe veprimet korruptive, me ndërmjetësimin e seksereve e matrapazëve”, ka thënë Gecaj.

Kurse, njohësit e çështjeve juridike kanë vlerësuar numrat janë të ndarë në 60-60 dhe rrjedhimisht nuk janë numrat e nevojshmë për të pasur sukses mocioni.

60-60

Avokati Adrian Gjoshi, ka treguar se si mund të rrëzohet qeveria në rast të mocionit të mosbesimit.

Sipas Gjoshit, numrat janë të ndarë në 60-60 dhe rrjedhimisht nuk janë numrat e nevojshmë për të pasur sukses mocioni.

“Parlamenti i Kosovës përveç që ka kompetencë të zgjedh qeverinë po ashtu ka kompetencë që të njëjtës t’i shpreh mosbesim. Për të ndodhë kjo, sipas nenit 100 të kushtetutës, duhet pasur propozim nga 1/3 e gjithë deputetëve të kuvendit. Në rast se mocioni i mosbesimit votohet nga shumica e gjithë deputetëve të kuvendit, qeveria konsiderohet në dorëheqje. Aktualisht, duket se numrat janë të ndarë në 60-60 dhe rrjedhimisht nuk janë numrat e nevojshëm (shumica absolute) për të pasur sukses mocioni i mosbesimit. Përndryshe, nëse pozitës do t’i shkëputej edhe një deputet dhe do ta përkrahte opozitën, atëherë aritmetika do të ishte mëse e thjeshtë: opozita arrinë shumicën absolute 60+1, e cila shumicë, do t’i mundësonte votimin e suksesshëm të mosbesimit ndaj qeverisë”, ka pohuar Gjoshi.

Qeveri e paralizuar

Kurse, politiologu Mentor Tahiri ka thënë për “Bota sot” se kjo qeveri qysh tani është e paralizuar, kurse kryeministri aktual është vënë nën mëshirën e partnerëve të koalicionit qeveritar.

“Në konotacionin aktual të forcave në Kuvend, opozita nuk i ka numrat për të rrëzuar qeverinë. Së pari, edhe pa votën e deputetit Zafir Berisha, qeveria aktuale ka të sigurta 60 vota. Ndërkaq nuk dihet se cili do të ishte pozicionimi i deputetës Teuta Rugova. Kjo qeveri pra praktikisht do t’i mbijetonte një mocioni eventual, por e katandisur në 60 vota, ajo e ka të pamundur të miratojë shumë ligje. Efekti “Zafir Berisha” e bënë qeverinë qysh tani të paralizuar, kurse kryeministri aktual është vënë nën mëshirën e partnerëve të koalicionit qeveritar. Sidoqoftë, tani kur gjendemi në prag të zgjedhjeve lokale, duhet pasur parasysh se edhe lëvizjet politike bëhën duke i kalkuluar pikërisht zgjedhjet lokale” , ka theksuar Tahiri për “Bota sot”.

Përmbushja e detyrimeve, e domosdoshme

Ndërkaq, analisti Ilir Fetahu është shprehur se gjërat individuale sikur propozimi i Zafir Berishës, Kosova nuk duhet të bie pre.

Sipas Fetahut, Kosova ka obligime të tjera që duhet të përmbushen.

“Deri sa gjërat janë individuale nuk duhet të merret seriozisht, Kosova nuk duhet të bie pre e inateve personale, qoftë nga Zafir Berisha, apo edhe nga bashkëpartiakët e tij, apo bashkëqevërisësit e tij, Kosova duhet të ecë përpara. Qeveria e Kosovës ka shumë obligime dhe qytetarët e Kosovës presin shumë nga qeveria që të përmbush detyrimet e saj kushtetuese rreth zhvillimeve në vend, kjo I duhet qytetarëve dhe Kosovës. Ndërsa, problemet që i kanë ata në mes veti nuk duhet të shfrytëzohen qoftë nga partitë opozitare apo dikush tjetër, ne duhet të presim nga kjo qeveri të shohim çfarë bënë, nëse ecë përpara në rregull, nëse jo ka variantet tjera e jo zhgjedhja e Zafir Berishës”, ka nënvizuar Fetahu.

Deputeti nga Nisma për Kosovën, Zafir Berisha, ka qenë kandidat për kryetar të Prizrenit nga kjo parti, mirëpo KQZ-ja ka decertifikuar kandidaturën e tij për shkak të një gjobe për vjedhje të rrymës.

Berisha ka paralajmëruar ankesë në Gjykatën Kushtetuese.

